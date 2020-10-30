شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة الصالات يغادر للإمارات اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تغادر اليوم بعثة منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام إلى، الإمارات لآداء مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي يومىّ 3 و 5 نوفمبر المقبل ضمن الاستعدادت لكأس العالم لكرة الصالات ليتوانيا 2021، وأكدت سحر عبد الحق أن التدريبات فى المعسكر تسير بشكل جيد وأن الجهاز الفني بقيادة هشام صالح يبذل جهودا كبيرة مع اللاعبين.
وقالت إن مواجهة المنتخب الإماراتي ستكون مفيدة خاصة بعد انضمام وجوه جديدة للمنتخب في الفترة الأخيرة حيث تم توفير الاحتكاك علي المستوي الدولي استعدادا لكأس العالم وقال هشام صالح أنه يسعي خلال هذا المعسكر لرفع درجة التجانس بين اللاعبين القدامي والجدد من خلال التدريب على طريقة اللعب وتلقينهم الجمل التكتيكية لتنفيذها في المباريات، كما أنه حريص علي خوض سلسلة من المباريات الودية الدولية متدرجة المستوي خاصة بعد تلقي طلبات من منتخبات باراجواي وفرنسا للقاء المنتحب الوطني وديا.
فيما قال هشام صالح إنه يسعي خلال هذا المعسكر لرفع درجة التجانس بين اللاعبين القدامي والجدد من خلال التدريب على طريقة اللعب وتلقينهم الجمل التكتيكية لتنفيذها في المباريات، كما أنه حريص على خوض سلسلة من المباريات الودية الدولية متدرجة المستوي خاصة بعد تلقي طلبات من منتخبات باراجواي وفرنسا للقاء المنتخب الوطني وديا.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر لكرة الصالات يغادر للإمارات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.