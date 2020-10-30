شكرا لقرائتكم رمضان السيد: رمضان صبحي فشل في الاحتراف والأهلي دفع كتير في 9 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم رمضان السيد نجم الأهلي السابق والمدير الفني للعديد من الأندية سابقاً بشراسة رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بسبب رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية.

قال رمضان السيد خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" مع الإعلامي أحمد شوبير: "رحلة احتراف رمضان صبحي في الدوري الإنجليزي فاشلة ول يخض سوى مباريات قليلة هناك".

أضاف نجم الأهلي سابقاً: "رمضان صبحي أتربى في الأهلي أكتر ما أتربى في بيته، لما فريق بحجم القلعة الحمراء ويعيده لمستواه الفني الذي افتقده خلال احترافه الفاشل فلا يجوز أن يفكر في الرحيل عن النادي".

وواصل رمضان السيد: "رمضان صبحي كان لازم يفكر 500 مليون مرة قبل الرحيل عن الأهلي وحديثي السلبي عن اللاعب لأن الانتقال الى بيراميدز لن يغنيه أكثر من 15 مليونا فقط".

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وأشار نجم الأهلي سابقاً أن رمضان صبحي خاض مع الأهلي 9 مباريات فقط بسبب الإصابات ودفع كتير له ولناديه حتى يعود مجدداً للفريق.

كما انتقد رمضان السيد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" قائلاً: "الاتحاد القاري كان معروفاً بدقة مواعيده بعكس ما يحدث حالياً، والتخبط في اعلان مواعيد نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا".

وشدد نجم الأهلي السابق: "التغيير في الأهلي على مستوى المديرين الفنيين كان موفق بنسبة 90% كونه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الأندية الثلاثة المنافسة في دوري ابطال افريقيا".