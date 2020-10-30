شكرا لقرائتكم عرابي: فرحت بخسارة بيراميدز وأتمني تأهل الزمالك عشان الأهلي يكسبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد هيثم عرابي مدير التعاقدات الاسبق بالنادي الأهلي، إنه لم يشجع نادي بيراميدز حتي في المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية.
وقال عرابي عبر رسالة: "إزاي مطلوب مني أشجع نادي تواجد في الكرة المصرية من أجل مكايدة الأهلي وجماهيره".
وتابع: "أنا أشجع الأهلي ومنتخب مصر فقط، ولم ولن أشجع أي نادي آخر حتى لو في بطولة قارية".
كشف مدير التعاقدات الاسبق بالنادي الأهلي، أنه يتمنى بلوغ نادي الزمالك لنهائي دورى أبطال إفريقيا قائلا: "الفوز على الزمالك له مذاق مختلف، فما بالك بالفوز عليه في نهائي دوري أبطال إفريقيا".
واختتم: "الزمالك فريق جيد يضم عناصر متميزة ويقدم أداء جيد، لكن الأهلي قادر على الفوز عليه".
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