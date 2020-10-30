شكرا لقرائتكم علي أبو جريشة : الأهلي والزمالك بيخبوا اللاعبين في أماكن غير معروفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتهم على أبو جريشة نجم الكرة المصرية والنادي الاسماعيلي السابق، مسؤولي الأهلي والزمالك بإخفاء اللاعبين المميزين الذين يرغبون في التعقد معهم في أماكن غير معروفة من أجل ابعاد الأندية المنافسة عنهم.

وقال أبو جريشة في تصريحات تلفزيونية:"أول مباراة لي مع الدراويش كانت أمام الترسانة، وتعرضنا للهزيمة بأربعة أهداف وأول مباراة دولية لي مع المنتخب المصري كانت ضد ألمانيا في الإسكندرية وسجلت فيها هدفي الدولي الأول".

أرجع نجم الكرة المصرية والنادي الاسماعيلي السابق، أزمة الدراويش خلال السنوات الأخيرة للتفريط فى النجوم الذين يتألقون مع الفريق مواصلا:" النادي يعاني من عدم التخطيط، ففي الوقت الذي يتم فيه الاستغناء عن النجوم المميزين، لا يقوم بتعويضهم عن طريق التعاقد مع صفقات مميزة"".

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وتابع: "أتمني أن ينجح مسؤولي النادي في انتشال الفريق من الكبوة التي يمر بها، وأن يعود الفريق إلي سابق عهده، خاصة أن أحد لن يقبل أن تستمر كبوة الإسماعيلي في الموسم المقبلة".

نفي علي أبو جريشة نجم الكرة المصرية والنادي الاسماعيلي السابق، وجود نية لديه في الترشح علي رئاسة الدراويش خلال الفترة المقبلة قائلا:" الفريق يمر بالعديد من الأزمات، لكني لم أفكر في خوض انتخابات رئاسة النادي".

وواصل:"مستعد للتواجد في الإسماعيلي في أي منصب إداري أو فني وتحت أمر النادي وألغيت التعامل مع السماسرة أثناء تواجدي في الإسماعيلي،اكتشفت أكثر من أربعين لاعب صنعوا تاريخ كبير مع الإسماعيلي والكرة المصرية".