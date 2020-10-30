شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يكشف تفاصيل التعاقد مع أحمد حجازي من وست بروميتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد صادق دياب المتحدث باسم نادي اتحاد جدة تفاصيل التعاقد مع المدافع الدولي أحمد حجازي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مؤكداً أنه رحب بالعرض فور تلقيه اتصالات من جانب النادي ولم تستمر أكثر من 4 أيام

أضاف أحمد صادق دياب في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب اون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير: "التعاقد مع أحمد حجازي بنظام الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء لثلاث مواسم".

أوضح المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة: "أحمد حجازي بحاجة إلى الاستقرار وهذا ما سيوفره نادي اتحاد جدة للاعب".

وأشار أحمد صادق دياب: "جماهير اتحاد جدة لا يرضيها سوى البطولات فقط لذلك التغييرات الحالية والتي وصلت الى 8 لاعبين جعلت الفريق في حالة إحلال وتجديد".

وواصل أحمد صادق دياب: "جميع اللاعبين المصريين الذين ارتدوا قميص اتحاد جدة حققوا بطولات مع الفريق من بينهم عماد متعب وإسلام الشاطر وحسني عبد ربه وكهربا".

تحدث النجم المصرى أحمد حجازى، عن كواليس انضمامه لفريق اتحاد جدة السعودي، قادما من فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية فى الدورى السعودي، مساء الأحد الماضى.

قال أحمد حجازى، لبرنامج "الدورى مع وليد"، المذاع على قناة " SBC" السعودية: "مفاوضات اتحاد جدة، بدأت بشكل متأخر، فى الأيام الأخيرة، قبل إغلاق الميركاتو الصيفى فى السعودية، كما أن الاتحاد نجح فى إنهاء المفاوضات مع وست بروميتش بشكل سريع، ومن ثم كانت المفاوضات مع الإدارة على البنود الشخصية فى عقده متقاربة".

أضاف حجازى قائلا: "أشكر إدارة الاتحاد، على تمسكهم بالتعاقد معى، وأكون عند حسن ظنهم، ونقدر نرجع الفريق إلى مكانته الطبيعية بين الأندية الكبيرة".

تابع قائلا: "مسئولو النادى تحدثوا معى عن مشروع الفريق الجديد، من أجل بناء فريق قوى، ينافس على الألقاب".

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وعن دور كهربا، فى إقناعه بالانضمام إلى الاتحاد، قال حجازى: "كهربا تحدث معى بحكم الصداقة، وأبلغنى برأيه الشخصي فى تجربته السابقة مع النادى، وأشاد بمسئولى النادى كثيرا، وهو ما جعلنى أخوض هذه التجربة".

وكان أحمد حجازى، قد وصل فى ساعة متأخرة من أمس الأربعاء، لمدينة جدة، من أجل بداية مشواره مع فريق النمور، حيث تلقى استقبالا حافلا من الجماهير، التى حرصت على استقبال النجم المصرى، فى المطار، فى حضور إعلامي كبير.

وكان اتحاد جدة، قد نجح فى الإتفاق مع وست بروميتش، على ضم أحمد حجازى، قبل نهاية الميركاتو الصيفى فى الدورى السعودي، مساء الأحد الماضى.

وانضم حجازى، صاحب الـ29 عاما، لصفوف الفريق الإنجليزى فى صيف عام 2017، على سبيل الإعارة من النادى الأهلى، قبل أن تتحول الصفقة إلى انتقال دائم، بعد المستويات الرئاعة التى قدمها اللاعب مع الفريق.

ولعب أحمد حجازي، مع وست بروميتش ألبيون، 104 مباريات فى جميع المسابقات، بواقع 39 مباراة فى الدورى الإنجليزي، 56 مباراة فى دورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، 6 مباريات فى كأس الاتحاد الإنجليزى و3 مباريات بكأس الرابطة الإنجليزية.

ونجح أحمد حجازى، فى تسجيل 4 أهداف مع وست بروميتش، بواقع هدفين فى الدورى الإنجليزى ومثلهما فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب".

ويستعد أحمد حجازى، للإنضمام لصفوف منتخب مصر، لخوض مواجهتى منتخب توجو ذهاباً وإياباً يومى 14 و17 نوفمبر المقبل، فى إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.