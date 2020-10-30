شكرا لقرائتكم بعثة منتخب الصالات تغادر إلى الإمارات اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر اليوم بعثة منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح المدير الفني و نادر رشاد المدرب العام إلى، الإمارات لآداء مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي يومىّ 3 و 5 نوفمبر المقبل ضمن الاستعدادت لكأس العالم لكرة الصالات ليتوانيا 2021. وأكدت سحر عبد الحق أن التدريبات فى المعسكر تسير بشكل جيد وأن الجهاز الفني بقيادة هشام صالح يبذل جهودا كبيرة مع اللاعبين.

Advertisements

وقالت إن مواجهة المنتخب الإماراتي ستكون مفيدة خاصة بعد انضمام وجوه جديدة للمنتخب في الفترة الأخيرة حيث تم توفير الاحتكاك علي المستوي الدولي استعدادا لكأس العالم وقال هشام صالح أنه يسعي خلال هذا المعسكر لرفع درجة التجانس بين اللاعبين القدامي والجدد من خلال التدريب على طريقة اللعب وتلقينهم الجمل التكتيكية لتنفيذها في المباريات، كما أنه حريص علي خوض سلسلة من المباريات الودية الدولية متدرجة المستوي خاصة بعد تلقي طلبات من منتخبات باراجواي وفرنسا للقاء المنتحب الوطني وديا.

فيما قال هشام صالح إنه يسعي خلال هذا المعسكر لرفع درجة التجانس بين اللاعبين القدامي والجدد من خلال التدريب على طريقة اللعب وتلقينهم الجمل التكتيكية لتنفيذها في المباريات، كما أنه حريص على خوض سلسلة من المباريات الودية الدولية متدرجة المستوي خاصة بعد تلقي طلبات من منتخبات باراجواي وفرنسا للقاء المنتخب الوطني وديا.