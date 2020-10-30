شكرا لقرائتكم هيثم عرابي: رمضان صبحي يستحق الشفقة وأمير توفيق ناجح في عمله بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هيثم عرابي مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي لاعب الفريق السابق يستحق الشفقة بعد انتقاله إلي نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وقال عرابي خلال تصريحات تلفزيونية: "رمضان صبحي انتقل لبيراميدز من أجل المال، وليس الطموح كما يردد اللاعب وقيمة أي شخص يعمل أو يلعب داخل الأهلي، مختلفة تمامًا عن التواجد في أي نادي آخر".

وأكد عرابي أن أمير توفيق مدير التعاقدات الحالي بالنادي الأهلي يؤدي عمله بطريقة ناجحة موضحا أن رمضان صبحي سيندم على قراره بمغادرة القلعة الحمراء، والانتقال إلي نادي بيراميدز.

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ووجه عرابي رسالة: "أتمني أن يتعلم رمضان صبحي من أحمد فتحي، الذي قرر الرحيل عن النادي، لكنه فضل الصمت ولم يخرج بتصريحات يهاجم خلالها إدارة النادي".

وتابع: "فتحي لم يبخل بنقطة عرق عن النادي الأهلي، ويلعب برجولة وروح عالية حتي آخر مباراة له".