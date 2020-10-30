شكرا لقرائتكم هأهأ هأو أء أيء.. شوبير يعلق على قرارات كاف بشأن دوري ابطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس المناقشات القائمة داخل أروقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباريات دوري أبطال أفريقيا والخاصة بمباراتي قبل النهائي والنهائي التي تثار حولها العديد من علامات الاستفهام.

وقال أحمد شوبير في مقدمة برنامج "ملعب أون تايم سبورتس" إن مصر طلبت تأجيل مباراة أفريقيا بسبب الارتباطات الخاصة بتأمين انتخابات البرلمان.

أضاف أحمد شوبير أن لجنة الأندية في الكاف رفضت تأجيل مباريات نهائي أبطال أفريقيا وأكدت على إقامتها في المواعيد المعلنة ورفعت القرار لرئيس الاتحاد القاري.

وواصل: كان هناك مقترح بإقامة المباراتين الأولى بين الزمالك والرجاء يوم 4 نوفمبر، والنهائي يوم 27 من نفس الشهر وحدثت مشكلة كبيرة في الرأي بين المسئولين

وأشار الى أن الاتحاد الافريقي أحدث لغط بإعلان التأجيل لأجل غير مسمى فاضطر الى رفع القرار من حسابه على تويتر.

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وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة: "تم ابلاغ الزمالك والرجاء بإقامة المباراة شفهيا يوم نوفمبر المقبل".

وشدد أحمد شوبير: "المرجح أن تقام مباراة الزمالك ضد الرجاء يوم 4 نوفمبر وتغيير القرار بيد الكاف وليس دخل لنا والاعلان الرسمي غداً".

واختتم أحمد شوبير حديثه عن المواعيد الجديدة: "القرار الرسمي لمباراة الزمالك ضد الرجاء هأهأ هأو أء أيء أ، وأو أنا بنقلكم كل اللي بيدور في المناقشات".