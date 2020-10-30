شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 / 10 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 30 / 10 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة انبى وطنطا على ستاد بتروسبورت ومباراة الجونة وحرس الحدود على ستاد خالد بشارة ومباراة المصرى البورسعيدى ووادى دجلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري العام ، وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي، فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

موعد مباراة انبى وطنطا

تقام مباراة انبى وطنطا في تمام الثالثة عصر اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت في مواجهة يدخلها الفريق البترولى بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر طنطا من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 48 نقطة من 33 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى مثلها وخسر 9 مباريات وسجل 33 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدف ، فيما يقبع طنطا بالمركز الأخير بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في مباراتين فقط وتعادل في 13 وخسر 18 لقاء وسجل لاعبوه 20 هدفاً ودخل مرماه 54 هدفاً.

موعد مباراة الجونة وحرس الحدود

تقام مباراة الجونة وحرس الحدود في الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد خالد بشارة في مواجهة يدخلها الجونة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادى دجلة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر حرس الحدود من الزمالك بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة ليعلن هبوطه للقسم الثانى.

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ويحتل الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالها الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 16 مباراة، فيما سجل لاعبوه 31 هدفًا واستقبلت شباكه 43 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة من 33 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسر 15 لقاء وسجل 29 هدفاً وعليه 40 هدف.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى ووادى دجلة

تقام مباراة المصرى البورسعيدى ووادى دجلة في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة يدخلها المصرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر وادى دجلة من الجونة بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل في 9 وخسر 12 مرة وسجل 34 هدفاً وعليه نفس العدد من الأهداف فيما يحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة من 33 مباراة بعد أن فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 14 وأحرز لاعبوه 31 هدفاً وتلقى مرمى الفريق 41 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.