شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أنور: فايلر "دمر" الأهلى بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عمرو أنور مدرب فريق الشباب بالأهلي، أن شكل وأداء محمد مجدي أفشة تغير تماما مع موسيماني وظهر أن لديه حرية تحرك ويلعب بأريحية ووضح دور المدرب في تطوير أدائه وهو أمر يحسب لموسيماني الذي يجيد التعامل مع الجانب النفسي، وقال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: موسيماني جاء لتدريب فريق كبير بحجم الأهلي وبه نجوم وكان من الأفضل العمل على الجانب النفسي أكثر من الفني والبدني.
أردف: من ايجابيات تأجيل نهائي إفريقيا أنه سيمنح الوقت لموسيماني لتقييم كل اللاعبين قبل انتهاء الموسم الحالي ولتحديد مصير كل اللاعبين.
وينتظر فريق الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى لمواجهته فى نهائى دورى أبطال افريقيا الذى لم يتحدد موعده حتى الأن.
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