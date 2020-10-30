محمود الخطيب.. الأهلى يحتفل بعيد ميلاد بيبو: أيقونة الكرة المصرية على مدار تاريخها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النادى الأهلى بعيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب، أسطورة الفريق السابق رئيس القلعة الحمراء الحالى، الذى يوافق، اليوم الجمعة، 30 أكتوبر، وإكماله 66 عاما، حيث إنه مواليد 30 أكتوبر عام 1954، مؤكدا أنه أيقونة الكرة المصرية على مدار تاريخها.
وكتب حساب النادى عبر تويتر: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أيقونة الكرة المصرية على مدار تاريخها وأسطورة النادى الأهلى ورئيسه الكابتن محمود الخطيب، كل عام وأنت الأسطورة وحبيب الملايين وفخر لكل الأهلاوية".
ويحتفل الكابتن محمود الخطيب، نجم الأهلى السابق، ورئيسه الحالى، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ66، وبعد بيبو واحدا من أساطير الكرة المصرية والإفريقية، حيث حقق العديد من الألقاب والبطولات مع الأهلى ومنتخب مصر وكان أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب فى قارة أفريقيا.
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