شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بابل يكشف سبب تراجع الزمالك عن ضمه وسر تفضيله الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع حازم فتوح، وكيل أعمال اللاعب الأنجولي آري بابل، عدم إتمام تعاقده مع نادي الزمالك إلى ظهوره الإعلامى مع أحد البرامج، وقال في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك تراجع عن تفيعل التعاقد مع آري بابل بسبب ظهور اللاعب التلفزيوني.. وعقب تراجع الزمالك عن تفعيل العقد، عرضنا اللاعب على الفرنسي باتريس كارتيرون الذي طلب التعاقد مع بابل عقب توليه مسئولية التعاون السعودي".

وأوضح فتوح أن ظروف السفر بسبب فيروس كورونا وتأخر اللاعب في الخضوع للكشف الطبي، تسبب في تراجع التعاون عن التعاقد مع اللاعب، ووجه وكيل اللاعب شكره لعبد العزيز الحميد عضو شرف نادي التعاون، بعد تفهمه لموقف اللاعب والموافقة علي انتقاله للإسماعيلي.

كما كشف وكيل أعمال اللاعب الأنجولي آري بابل، عن سر تفضيل اللعب الانتقال للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات المقبلة وقال في تصريحات تليفزيونية: "اللاعب أنهى اتفاقه مع الإسماعيلى، وسيصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل من أجل توقيع الكشف الطبي.. واللاعب رفض الانتظار حتى يناير المقبل، من أجل تفعيل تعاقده مع التعاون السعودي، رغبة منه في المشاركة أساسيًا للحفاظ علي فرص تواجده مع المنتخب الأنجولي". وأوضح فتوح أن مدة عقد اللاعب مع الدراويش سنة واحدة تجدد لسنة آخر بموافقة مسئولى الإسماعيلي.