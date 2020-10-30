نشرة الخميس.. تأجيل دوري الأبطال.. حجازي يصل السعودية.. وتقلص كورونا بالرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا لأبرز الأحداث الرياضية ليوم الخميس 29 أكتوبر.
فور وصوله لجدة.. أحمد حجازي يوجه رسالة لجماهير الاتحاد قبل الديربي (فيديو وصور)
رسميًا.. الإسماعيلي يعلن التعاقد مع آري بابل
مصدر لمصراوي: موسيماني يمنح بادجي فرصة أمام الطلائع
جدو يعلن رحيله عن الجونة رسميًا (صورة)
كاف يعلن تأجيل دوري الأبطال لأجل غير مسمى
وباء كورونا يتقلص في الرجاء المغربي.. شفاء 3 لاعبين جدد
بمشاركة النني.. أرسنال يتصدر مجموعته بالدوري الأوروبي بثلاثية في دوندالك الإيرلندي
الاتحاد يختتم موسمه في الدوري بثلاثية في مرمى أسوان ويقفز للمركز التاسع
الأهلي يُعدل موعد عموميته بسبب نهائي دوري الأبطال
مصدر لمصراوي: إصابة حسين الشحات بشد في العضلة الخلفية
حجازي يتحدث عن.. عرض اتحاد جدة المفاجئ.. المشروع.. ونصيحة كهربا
كاف لمصراوي: إعلان موعد مباراتي الأبطال خلال 48 ساعة على الأكثر
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