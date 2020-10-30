كاف لمصراوي: إعلان موعد مباراتي الأبطال خلال 48 ساعة على الأكثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

كشف مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن إعلان موعد مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون خلال 48 ساعة على الأكثر.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" أنهم في الوقت الحالي يعكفون على مناقشة الأمر مع كافة الجهات، على أن يتم تحديد موعد نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال خلال 48 ساعة على الأكثر، بحيث يكون الأمر واضحًا يوم السبت المقبل لكافة الأطراف.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس، تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا باتفاق بين طرفي المباراة، إضافة إلى المباراة النهائية بناء على طلب من السلطات المصرية.

Advertisements

وتابع المصدر ذاته توضيح الموقف، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي تتم مناقشة الخيارات الممكنة بشأن موعد المباراتين، وأن المواعيد المتداولة لم يمكن تأكيدها إلا بعد الإعلان عنها بشكل رسمي.

وتأجل إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء البيضاوي من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، قبل أن يؤجل مرة أخرى لموعد لم يتم تحديده بعد.

وتأهل الأهلي لنهائي دروي أبطال إفريقيا وينتظر الطرف الثاني في المباراة.