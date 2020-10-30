حجازي يتحدث عن.. عرض اتحاد جدة المفاجئ.. المشروع.. ونصيحة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح أحمد حجازي لاعب المنتخب المصري، المعار حديثًا من ويست بروميتش ألبيون لاتحاد جدة السعودي، أن العرض كان مفاجئًا وفي وقت متأخر من موسم الانتقالات، موضحًا أن محمود عبدالمنعم "كهربا" شجعه على تلك الخطوة.

وقال حجازي في تصريحاته لقناة "إس بي سي" السعودية، اليوم الخميس: "سعيد بالاستقبال والترحيب من جانب السعودية، الأجواء في الوطن العربي حماسية أكثر، وأتمنى أن تكون تجربة جيدة لكافة الأطراف."

وتحدث عن سير المفاوضات قبل اتمام الصفقة، قائلًا: "المفاوضات بدأت في وقت متأخر من فترة الانتقالات في السعودية ومفاجئة، ونادي الاتحاد قطع شوطًا كبيرًا من المفاوضات مع نادي ويست بروميتش ألبيون، وبعدما تم الاتفاق بين الناديين أصبحت الأمور متقاربة للغاية."

وتابع: "اشكر مجلس إدارة اتحاد جدة على التمسك الكبير بي، وأتمنى أن نستطيع إعادة نادي الاتحاد لمكانه الطبيعي، وخاصة وأن الناس عندما تحدثوا أكدوا أنهم يمتلكون مشروع لبناء فريق قوي، وهذا شيء إيجابي بالنسبة لي."

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واستعرض وجهة نظره في مستقبل اتحاد جدة بعد تعثره في أخر موسمين: "جزء من المفاوضات كان متعلق بأهداف الاتحاد، والعناصر الجديدة المنضمة له من أجل تكوين فريق قوي يعيد الاتحاد لمكانه الطبيعي."

وأضاف: "كل لاعب عربي ومصري يعلم قوة الدوري السعودي، ويعلمون لأي درجة البطولة تنافسية والشغف الجماهيري من كافة الأندية."

وأكد حجازي أن مواطنه كهربا الذي لعب لاتحاد جدة موسمين على سبيل الإعارة في وقت سابق شجعته على تلك الخطوة.

واختتم قائلًا: "كهربا صديق مقرب لي، وتحدث معي بحكم الصداقة، وقال رأيه في الاتحاد والتجربة، ونحن نعلم أن الاتحاد نادي كبير للغاية في السعودية والوطن العربي، لكن كهربا ذكر لي تجربته ولأي درجة كان هناك ترحيب به وتمنى لي التوفيق في خطوتي."