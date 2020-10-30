بالفيديو- "سيبها سيبها".. هل حُرم الإنتاج الحربي من هدف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
ألغى الحكم سعيد حمزة هدفا للإنتاج الحربي في الدقيقة 39 خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الحربي أمام مصر المقاصة ضمن الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وأشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب عبدالرحمن أسامة لاعب الإنتاج، بعد اعتراضه على إلغاء الهدف، فيما أظهرت الكاميرات الناقلة للمباراة حديث الحكم مع اللاعب "سيبها سيبها" في إشارة إلى كلام اللاعب عبدالرحمن مع زميله بازوكا لترك الكرة لوضعيته الأفضل داخل منطقة الجزاء.
وعلق محمد الشناوي الخبير التحكيمي، خلال تعليقه على حالات المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أن الحكم احتسب التسلل على اللاعب الذي لعب الكرة العرضية، حيث كان متسللا من بداية اللعُبة.
وانتهت مباراة الإنتاج الحربي والمقاصة بالتعادل السلبي دون أهداف، في ختام مباريات الفريقين بموسم 2019 - 2020.
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