وكيل بابل يوضح تفاصيل عقد اللاعب مع الإسماعيلي وسبب عدم انضمامه للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد حازم فتوح وكيل أعمال الأنجولي آري بابل، المنضم حديثا للنادي الإسماعيلي، أن نادي التعاون السعودي كان متعاونا بإلغاء عقد اللاعب لانتقاله للدراويش.

وقال فتوح في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "نمبر 1" عبر فضائية النهار، إن اللاعب تأخر وصوله للسعودية بسبب عدم وجود حجوزات متوفرة بسبب تفشي فيروس كورونا، ليصل اللاعب متأخرًا ويدخل الحجر الصحي وفقا للبروتوكول المتبع في المملكة العربية السعودية.

وأضاف وكيل اللاعب: "خضع اللاعب للحجر الصحي وكان من المفترض أن يقوم بعدها بتوقيع الكشف الطبي، تمهيدا لإعلان الصفقة، وإتمام التعاقد، ولكن غلق باب الانتقالات حال دون ذلك".

وأكمل: "التعاون كان يفكر في الإبقاء على اللاعب حتى يناير للاستفادة منه ماديا، ولكن حدثت مفاوضات مع النادي السعودي، ليقرر إنهاء عقد اللاعب بالتراضي فور علمه برغبة النادي الإسماعيلي في ضمه".

Advertisements

وأشار إلى أن عقد اللاعب مع الإسماعيلي سنتين، بواقع سنة قابلة للتجديد برغبة النادي الإسماعيلي، وسيتم توقيع العقد النهائي يوم السبت بعد توقيع الكشف الطبي على اللاعب.

وعن سبب عدم انضمام اللاعب لنادي الزمالك، قال حازم: "بداية الأزمة كان ظهور فيديو للاعب أثناء تدريبه في صالة الجيم بقميص الزمالك، وهو ما أغضب المسؤولين في النادي".

وأضاف: "العقد بين الزمالك واللاعب كان 3 سنوات، ولكن بسبب تأجيل الدوري وتآخر إنهائه في نوفمبر، غضب اللاعب بدا غير متفهم لرغبة الزمالك في عدم استدعائه إلا بعد نهاية موسم 2019 - 2020، ولذلك لم يفعّل الزمالك تعاقده مع اللاعب".

واختتم وكيل اللاعب: "كارتيرون كان قد اختاره حين كان مدربا في الزمالك، ووافق على ضمه لنادي التعاون، الذي تعامل باحترافية، حتى حدثت المشكلة الأخيرة بسبب كورونا وتأخير الحجوزات، لينتقل للنادي الإسماعيلي".