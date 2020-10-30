الإنتاج والمقاصة يتعادلان سلبيا في ختام مواجهاتهما الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
انتهت مواجهة الإنتاج الحربي والمقاصة، سلبيا دون أهداف، والتي أقيمت مساء الخميس، على ملعب الأهلي السلام وي، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري.
وجاءت المباراة هادئة بين الفريقين، بعد ضمان تواجداهما بوسط جدول ترتيب الدوري.
ورفع الإنتاج الحربي رصيده لـ44 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع المقاصة رصيده لـ42 نقطة في المركز التاسع.
وتختتم مسابقة موسم 2019 - 2020 على مدار الجمعة والسبت، ليسدل الستار على بطولة الدوري، التي توج بها الأهلي، فيما هبط الثلاثي حرس الحدود، ونادي مصر، وطنطا.
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