بمشاركة النني.. أرسنال يتصدر مجموعته بالدوري الأوروبي بثلاثية في دوندالك الإيرلندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق أرسنال الإنجليزي على نظيره دوندالك الإيرلندي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه إدوارد نيكيتاه قبل أن يضيف جوزيف ويلوك الهدف الثاني في الدقيقة 44.

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وفي الشوط الثاني سجل نيكولا بيبي الهدف الثالث لفريقه بعد دقيقة من انطلاقه بالتحديد في الدقيقة 46.

وشهدت المباراة اعتماد المدير الفني لأرسنال، ميكيل أرتيتا على محترفنا المصري محمد النني طيلة المباراة.

وبهذا الفوز رفع آرسنال رصيده إلى النقطة 6 في صدارة مجموعته بالدوري الأوروبي بفارق الأهداف عن نظيره مولده النرويجي الوصيف، بينما يتذيل دوندالك الترتيب بلا نقطة.