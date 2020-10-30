وكيل أري بابل يكشف سبب انتقال موكله للاسماعيلي

كشف حازم فتوح وكيل أعمال اللاعب الانجولي أري بابل، عن سر تفضيل اللعب الانتقال للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال فتوح في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان

: "اللاعب أنهي اتفاقه مع الاسماعيلي، وسيصل الي القاهرة الأسبوع المقبل من أجل توقيع الكشف الطبي".

وتابع: "اللاعب رفض الانتظار حتي يناير المقبل، من أجل تفعيل تعاقده مع التعاون السعودي، رغبة منه في المشاركة أساسيًا للحفاظ

علي فرص تواجده مع المنتخب الأنجولي".

وأوضح فتوح أن مدة عقد اللاعب مع الدراويش سنة واحدة تجدد لسنة أخر بموافقة مسؤولي الاسماعيلي.

أرجع حازم فتوح وكيل أعمال اللاعب الأنجولي آري بابل، عدم اتمام تعاقده مع نادي الزمالك إلي ظهوره الاعلامي مع أحد البرامج.

وقال فتوح في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان

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المذاع علي قناة النهار: "الزمالك تراجع عن تفيعل التعاقد مع اري بابل بسبب ظهوره التلفزويني".

وتابع :"عقب تراجع الزمالك عن تفعيل العقد، عرضنا اللاعب على الفرنسي باتريس كارتيرون الذي طلب التعاقد مع بابل عقب توليه مسؤولية التعاون السعودي".

وأوضح فتوح أن ظروف السفر بسبب فيروس كورونا وتأخر اللاعب في الخوضع للكشف الطبي، تسبب في تراجع التعاون عن التعاقد مع اللاعب.

ووجه وكيل اللعب شكره للشيخ عبدالعزيز الحميد عضو شرف نادي التعاون، بعد تفهمه لموقف اللاعب والموافقة علي انتقاله للاسماعيلي.