فايلر يرفض عرضا من بيراميدز لتدريب الفريق في الموسم الجديد

فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجاة من العيار الثقيل إذ أكد أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عرضًا من أجل قيادة بيراميدز خلال الموسم الجديد خلفًا للكرواتي أنتي تشاتشيتش الذي رحل عن الفريق عقب السقوط أمام نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة الكونفدرالية. رحل عن الفريق عقب السقوط أمام نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة الكونفدرالية. وأوضح ياسين خلال برنامجه نمبر وان لي قناة النهار أن رفض فايلر جاء بسبب رفضه العمل في مصر بعد الرحيل عن الاهلي لظروف أسرية. وكان فايلر قد قاد الأهلي لحصد لقب الدوري قبل انتهاء المسابقة بست جولات، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يرحل عن الفريق ويتم التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. جاء بسبب رفضه العمل في مصر بعد الرحيل عن الاهلي لظروف أسرية. وكان فايلر قد قاد الأهلي لحصد لقب الدوري قبل انتهاء المسابقة بست جولات، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يرحل عن الفريق ويتم التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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