اتحاد الكرة يرفض حضور جماهير الأهلي لاحتفالية التتويج بالدوري

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن اتحاد الكرة المصري أبلغ مسؤولي النادي الأهلي بصعوبة تواجد جماهير في احتفالية النادي بالفوز بدرع الدوري، والتي ستقام علي هامش مباراة الفريق أمام طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في ختام الدوري الممتاز.

وأشار ياسين عبر برنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار أن مسؤولي

الاهلي كانوا يرغبوا في اقامة احتفالية بحضور الجماهير عن طريق خاصية اللايف ستريمينج، أسوة بما يحدث في الدوريات الاوروبية، لكن اتحاد الكرة رفض تلك الفكرة.

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تواصل مسؤولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، تواصلوا مع وائل "رياض شيتوس"

من أجل حسم موقفه خلال الفترة المقبلة. وأكد ياسين عبر برنامجه نمبر وان المذاع على قناة النهار أن مسؤولي الجبلاية خيروا شيتوس بين استمراره كمدرب مساعد فى المنتخب الاوليمبي الذي يستعد للمشاركة في اولمبياد طوكيو الصيف المقبل، أو رئاسة قطاع الناشئين بنادي وادي دجلة. وتمنع لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم أعضاء الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية من العمل بجهاز فني آخر.