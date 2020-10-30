وجه الحساب الرسمي للنادي الأهلي التهنئة لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء وأسطورة الكرة المصرية بمناسبة عيد ميلاده. وكتب حساب الأهلي عبر تويتر:" نحتفل اليوم بعيد ميلاد أيقونة الكرة المصرية على مدار تاريخها وأسطورة النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب". وأضاف:" كل عام وأنت الأسطورة وحبيب الملايين وفخر لكل الأهلاوية". ويكمل محمود الخطيب 66 عاماً اليوم الجمعة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات سواء كنجم أسطوري أو في مجال الإدارة.

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كانت هذه تفاصيل خبر حساب الأهلي للخطيب في عيد ميلاده: كل عام وأنت الأسطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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