أحمد حجازي يكشف حديثه مع كهربا قبل انتقاله لاتحاد جدة

كشف أحمد حجازي مدافع منتخب مصر المنضم مؤخراً لنادي اتحاد جدة، عن حديثه مع محمود كهربا لاعب النادي السعودي السابق. وانضم أحمد حجازي إلى اتحاد جدة على سبيل الاعارة من وست بروميتس الانجليزي مع أحقية الشراء بصفة نهائية. بصفة نهائية. وقال حجازي خلال مداخلة تليفزيونية عبر قناة اس بي سي السعودية، " تحدثت مع كهربا حول انتقالي لاتحاد جدة، وأشاد كثيرا بالنادي والجماهير". ولعب كهربا معارا في فترة سابقة من نادي الزمالك قبل أن ينتقل للنادي الاهلي. Advertisements وأضاف " الدوري السعودي قوي للغاية ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى والمنافسة بين الاندية شرسة جدا". وتابع " اتحاد جدة كان جاد في مفاوضاته معي ولديه اصرار على ضمي وسأبذل قصارى جهدي من أجل إسعاد الجماهير والتتويج بالبطولات".

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