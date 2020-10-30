الأهلي يقرر تعديل موعد انعقاد الجمعية العمومية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تعديل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية ليكون يومي 23 و24 نوفمبر بدلًا من 27 و28 من نفس الشهر وفقًا للقرار السابق لمجلس الإدارة.

جاء قرار التعديل مساء اليوم بالتمرير، وبعد مناقشة مواعيد المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال، التي تتغير بين الحين والآخر، وسيكون الأهلي أحد طرفيها. فقد تحدد من

قبل يوم 6 نوفمبر لإقامة المباراة المشار إليها، وقبل 24 ساعة تردد أن المباراة سيتم تأجيلها إلى 10 نوفمبر، وبعدها تداولت وسائل الإعلام موعدًا آخر لإقامة المباراة يوم 27 نوفمبر، أي بعد أسبوع من الانتهاء من مباريات التصفيات الإفريقية للمنتخبات، ثم جاء على الحسابات الرسمية لـ«كاف» تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، هذا فضلًا عن تحديد ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية لاستضافة المباراة، في ذات الوقت يلتزم مجلس الإدارة بالكامل بضرورة حضور اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة التقرير السنوي وأعمال النشاط واعتماد الميزانية.

وإزاء هذه المواعيد المتغيرة وضرورة الالتزام بأن تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي قبل نهاية شهر نوفمبر وفقًا للوائح والقوانين، لذا اتخذ مجلس الإدارة القرار الذي تمت الإشارة إليه، ليكون حاضرًا اجتماع الجمعية العمومية يومي 23 و24 نوفمبر المقبل.