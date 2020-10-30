أحمد حجازي يعلق على انتقاله لاتحاد جدة السعودي

تحدث أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، أسباب اختياره الانضمام لنادي اتحاد جدة السعودي.

وانتقل حجازي إلى اتحاد جدة السعودي على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء بصفة نهائية من نادي وست برويتس الانجليزي.

وقال حجازي خلال تصريحات تليفزيونية عبر

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قناة اس بي سي السعودية ، " اتحاد جدة نادي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وكذلك تاريخ وبطولات ويعد إضافة وشرف لاي لاعب".

وأضاف " التواجد مع اتحاد جدة تجربة جديدة واأتمنى التوفيق

وأن أساهم في انجازات النادي في المرحلة المقبلة، وانتقالي من الدوري الانجليزي للسعودي لا يقلل من الاخير".

وتابع " الدوري السعودي يضم أندية قوية جدا ولاعبين على مستوى عال والمنافسة شرسة بين جميع الاندية".

وأتم " سأبذل قصارى جهدي من أجل إسعاد جماهير الاتحاد والتتويج بالبطولات وعودة الفريق الى مكانته الطبيعية مرة اخرى".