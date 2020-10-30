نابولي يهزم ريال سوسييداد في الدوري الأوروبي

حقق نادي نابولي الايطالي فوزا صعبا على نظيره ريال سوسييداد الاسباني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالدوري الاوروبي. الثانية من مرحلة المجموعات بالدوري الاوروبي. سجل ماتيو بوليتانو هدف نابولي في الدقيقة 56 من عمر المباراة. من عمر المباراة. بهذه النتيجة يحتل نابولي وصافة مجموعته برصيد 3 نقاط خلف الكمار الهولندي صاحب 6 النقاط، فيما يحل ريال سوسييداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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