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ارسنال يضرب دوندالك الايرلندي بثلاثية في الدوري الاوروبي

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حقق نادي ارسنال الانجليزي فوزا كبيرا على نظيره دوندالك الايرلندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية من مرحلة

المجموعات بالدوري الاوروبي.

سجل ثلاثية ارسنال كل من ادوارد نيكيتاه وجوي ويلوك ونيكولاس بيبي في الدقائق

42، 44، 46.

بهذه النتيجة يتصدر ارسنال ترتيب مجموعته في الدوري الاوروبي برصيد 6 نقاط متساويا بالنقاط مع نادي مولده النرويجي الذي يحل وصيفا، فيما يتذيل دوندالك ترتيب المجموعة بدون نقاط.

 

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