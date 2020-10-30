مختار مختار يعلق على تعادل الانتاج والمقاصة وينتقد التحكيم

انتقد مختار مختار مدرب نادي الانتاج الحربي، الأداء التحكيمي خلال مباراة فريقه أمام مصر المقاصة في ختام مسابقة الدوري الممتاز. وقال مختار خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت، "عندي تحفيظ شديد على الاداء التحكيمي، وماذا عند رد فعل لجنة الحكام ". "عندي تحفيظ شديد على الاداء التحكيمي، وماذا عند رد فعل لجنة الحكام ". وأضاف " يجب ان يكون رد فعل من Advertisements لجنة الحكام تجاه اخطاء الحكام في المباريات". لجنة الحكام تجاه اخطاء الحكام في المباريات". وتابع " الانتاج قدم اداء جيد امام مصر المقاصة ". وأنهى نادي الانتاج الحربي مسابقة الدوري في المركز الثامن برصيد 44 نقطة، فيما حل مصر المقاصة خلفه في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

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