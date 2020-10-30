ليستر سيتي يعود بفوز ثمين من أثينا وتوتنهام يتعرض لهزيمة مفاجئة

حقق ليستر سيتي الإنكليزي فوزه الثاني توالياً في الدوري الأوروبي على حساب مضيفه أيك أثينا اليوناني 2-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.



وكان ليستر فاز في الجولة الأولى على ضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني بثلاثية نظيفة.



وحسم ليستر سيتي النتيجة في الشوط الأول بتسجيله هدفين، الأول عبر قائده وهدافه جايمي فاردي من ركلة جزاء اصطادها بنفسه اثر عرقلته من الحارس بانايوتيس تسينتوتاس (18)، وحمزة تشودري بتسديدة قوية بيمناه من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها الفرنسي ويسلي فوفانا (39).



وسجل أصحاب الأرض هدف الشرف في الشوط الثاني عبر السويدي معمر تانكوفيتش (49).



ورفع ليستر سيتي رصيده الى ست نقاط متقاسما صدارة المجموعة السابع مع سبورتينغ براغا البرتغالي الفائز على مضيفه زوريا لوهانسك بهدفين لباولينيو (4) والأرجنتيني نيكولاس غايتان (11) مقابل هدف لدميترو ايفانيسينيا (90).



وفي مباراة أخرى بالمجموعة العاشرة، فاجأ رويال أنتويرب البلجيكي ضيفه توتنهام هوتسبير الإنكليزي وتغلب عليه بهدف نظيف.



وأحرز ليور ريفايلوف هدف الفريق البلجيكي في الدقيقة 29 من عمر المباراة ليحقق أنتويربفوزه الثاني تواليا وملحقا الخسارة الأولى بالنادي اللندني.



وأبقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على الثنائي الهجومي الضارب القائد هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين على مقاعد البدلاء الى جانب البرازيلي لوكاس مورا ودفع بالويلزي غاريث بايل وديلي ألي أساسيين.



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وكان توتنهام الطرف الأفضل في المباراة وحاول هز الشباك مرات عدة دون فعالية ودفع الثمن غاليا من هجمة مرتدة افتتح منها أصحاب الأرض التسجيل عندما انتزع الكونغولي الديموقراطي ديوميرسي مبوكاني الكرة من المدافع بن ديفيس في وسط الملعب ومررها الى ريفايلوف داخل المنطقة فهيأها لنفسه بيمناه وسددها بالقدم ذاتها على يمين الحارس الفرنسي هوغو لوريس (29).



وأشرك مورينيو الرباعي سون ومورا والدنماركي بيار-إميل هايبييرغ والأرجنتيني إريك لاميلا مطلع الشوط الثاني مكان البرازيلي كارلوس فينيسيوس والهولندي ستيفن برغفيين والارجنتيني جيوفاني لو سيلسو وديلي ألي.



ولعب مورينيو ورقته الأخيرة بدفعه بكاين مكان بايل في الدقيقة 58، دون جدوى.



وفي المجموعة ذاتها، فاز لاسك لينتس النمسوي على لودوغوريتس البلغاري 4-3.



وفي المجموعة التاسعة، فاز فياريال الإسباني على مضيفه قره باغ الأذربيجاني 3-1، وفي الحادية عشرة، تعادل سسكا موسكو الروسي مع دينامو زغرب الكرواتي صفر-صفر، وخسر فينورد الهولندي أمام فولفسبيرغ النمسوي 1-4.



وفي الثانية عشرة، خسر خنت البلجيكي أمام هوفنهايم الألماني 1-4، وفاز النجم الأحمر بلغراد الصربي على سلوفان ليبيريتس التشيكي 5-1.

المصدر: وكالات