الامارات | بنزيمة يسخر من تهمة «الإساءة إلى فينيسيوس»

شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يسخر من تهمة «الإساءة إلى فينيسيوس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجأ مهاجم ريال مدريد إلى حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» للسخرية من الاتهام الذي طاله قبل يومين، ويتعلق بـ«الإساءة» إلى زميله في الفريق، البرازيلي الشاب فينيسيوس. واعتبر بنزيمة أن الاتهامات لا أساس لها، ونشر بضع كلمات تعتبر الأمر مجرد شائعة، وأنها لن تؤثر في معنوياته. في المقابل، ذكرت صحيفة «أس» الإسبانية أن فينيسيوس قلل من أهمية الأمر، وقال إنه «إن حصل» فهو أمر طبيعي في كرة القدم.

يذكر أن برنامج «تيلي فوت» التلفزيوني الفرنسي، نشر تسريبات لحوار قصير دار في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس، خلال مباراة مونشنغلادباخ وريال مدريد في الأبطال، الثلاثاء الماضي، (2-2)، حيث حذّر بنزيمة زميله الفرنسي ميندي من أن يمرر الكرة إلى فينيسيوس، وقال إنه لا يتعاون معهم، بل وصفه بأنه «يلعب ضد الفريق»، في إشارة إلى غضبه منه بسبب تضييع العديد من الكرات.

- اعتبرها مجرّد شائعة، وقال إنها لن تؤثر في معنوياته.

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