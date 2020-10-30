الامارات | القضاء السويسري يصدر حكمه اليوم في قضية الخليفي وفالك

شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء السويسري يصدر حكمه اليوم في قضية الخليفي وفالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه مسؤولان كبيران في كرة القدم خطر دخول السجن للمرة الأولى في أوروبا، ضمن فضيحة فساد الاتحاد الدولي (فيفا)، عندما تصدر محكمة سويسرية اليوم حكمها بحق الأمين العام السابق لـ(فيفا)، الفرنسي جيروم فالك، ورئيس باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن» الإعلامية، القطري ناصر الخليفي، في قضية حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.

وستصدر محكمة بيلينزونا حكمها الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش، بحق فالك والخليفي، اللذين تم الاستماع إليهما لـ10 أيام في سبتمبر، إضافة إلى رجل الأعمال اليوناني دينوس ديريس، الذي لم يمثل أمامها لأسباب صحية.

وطالبت النيابة العامة السويسرية بسجن الخليفي 28 شهراً، وفالك ثلاث سنوات، وديريس 30 شهراً، مع وقف تنفيذ جزئي لكل منهم.



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