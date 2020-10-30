الامارات | أحمد الفردان لاعب كرة و«صالات» وكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفردان لاعب كرة و«صالات» وكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتميز لاعب فريق الوصل السابق، أحمد الفردان، الذي بات لاعب كرة صالات حالياً، ويدافع عن قميص النصر، بتعدد مواهبه، إذ يمارس كذلك الكاراتيه. وكشف الفردان لـ«الإمارات اليوم» عن أنه استفاد من الفترة التي لعب فيها للوصل تحت قيادة أسطورة كرة القدم العالمية، الأرجنتيني مارادونا، وخاض معه نهائي بطولة الأندية الخليجية 2012. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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