الامارات | نادي دبا الحصن ينظم مسابقة المولد النبوي.. ويكرّم الفائزين

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي دبا الحصن ينظم مسابقة المولد النبوي.. ويكرّم الفائزين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت لجنة الثقافة المجتمعية بنادي دبا الحصن الرياضي مسابقة بمناسبة يوم المولد النبوي الشريف، وذلك على القناة المائية في دبا الحصن.

وقالت اللجنة في بيان أمس: «المسابقة تقام في إطار النشاط الثقافي المجتمعي للنادي، وتضمنت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشملت المسابقة مشاركة مختلف الفئات من المواطنين والمقيمين من الجنسين ومن مختلف الأعمار السنية مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتبعة حسب البروتوكول المتبع في جائحة «كوفيد-19».

وأضافت: «جرى تقديم المسابقة في إطار مسابقات مسبار المعرفة، وتخصيصها لسيرة نبي الرحمة المهداة بمناسبة المولد النبوي الشريف، التي تهدف إلى نشر وترسيخ الثقافة لدى المجتمع، والتشجيع على اكتساب المعلومات المفيدة».

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من جهته، قال رئيس لجنة الثقافة المجتمعية بنادي دبا الحصن، أحمد النقبي: «إن الهدف من المسابقة هو ترسيخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لدى أفراد المجتمع، ونشر ثقافة التسامح والتعريف، بصفات وأخلاق ديننا الحنيف، كما تم توزيع جوائز نقدية على الفائزين بشكل مباشر بمشاركة أعضاء اللجنة الثقافية، بالتعاون مع اللجنة الإعلامية في النادي، وفق الخطط التي وضعتها إدارة نادي دبا الحصن الرياضي للارتقاء بالجانب المجتمعي».

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