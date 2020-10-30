الامارات | البطائح يقبل استقالة مدربه الإيطالي تيديسكو

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شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يقبل استقالة مدربه الإيطالي تيديسكو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الأمين العام لنادي البطائح، عبيد سعيد الطنيجي، إن النادي قبل الاستقالة التي تقدم بها المدرب الإيطالي، جيوفاني تيديسكو، نظراً إلى وضعه الصحي، ورغبته في المغادرة إلى بلده.
وقال الطنيجي، في بيان صحافي للنادي، إنه تم قبول الاستقالة، وتابع: «المدرب طلب بنفسه المغادرة، وتم عمل مخالصة له، كما تم تسليمه كامل مستحقاته المالية وتوديعه»، وقال إنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن المدرب هرب من النادي إلى بلاده، وأكمل: «تعرض المدرب للإصابة بفيروس (كورونا)، وتكفل النادي بجميع المصروفات المالية المتعلقة بعلاجه ورعايته حتى تماثله للشفاء الكامل».
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