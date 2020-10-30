الامارات | إدواردو مستمتع بالأجواء أمام «برج خليفة»

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شكرا لقرائتكم خبر عن إدواردو مستمتع بالأجواء أمام «برج خليفة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب شباب الأهلي، البرازيلي كارلوس إدواردو، صورة على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، أثناء وقوفه أمام «برج خليفة» في دبي، مبدياً إعجابه واستمتاعه بجمال البنايات الشاهقة في دبي.
يذكر أن إدواردو سبق وأبدى سعادته الكبيرة بالعيش في «دانة الدنيا»، واللعب لفريق شباب الأهلي، حيث يأمل تحقيق الألقاب خلال الموسم الجاري.
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