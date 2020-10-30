الامارات | الظفرة يهزم «الذئاب» ويحقق أفضل انطلاقة في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يهزم «الذئاب» ويحقق أفضل انطلاقة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق الظفرة سلسلة نتائجه الإيجابية، وفاز على ضيفه الفجيرة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، في منطقة الظفرة، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، ليحقق بذلك أفضل حصيلة من النقاط في الجولات الثلاث الأولى من الدوري، بعد أن جمع سبع نقاط، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ موسمه الأول في المحترفين.

وكان الظفرة فاز في الجولة الأولى على عجمان 4-1، وخطف نقطة ثمينة من ملعب الجزيرة عقب التعادل 1-1، في حين حول تأخره في مباراة الفجيرة إلى فوز، فبعد أن كان الفجيرة متقدماً 1-صفر منذ ربع الساعة الأولى أنهى الظفرة اللقاء لمصلحته 3-1، ليحقق بذلك بداية نموذجية للفريق تمهد ليكون «الحصان الأسود» في الموسم الحالي.

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وسجّل هدف الفجيرة، الهولندي رولي نوناتو، في الدقيقة 15، عقب فاصل من التمريرات داخل منطقة الجزاء.

وتأثر أصحاب الأرض بالهدف، ما تسبّب في حالة من التوتر، لكن لاعب الوسط، الهولندي ميخائيل كينرو، أوقف تراجع الفريق بعد أن أدرك التعادل في الدقيقة 41، وانطلق الشوط الثاني وسط هجمات متبادلة استفاد منها أصحاب الأرض، الذين سجلوا هدف التقدم في الدقيقة 53 بوساطة البرازيلي دنيلسون بريرا، قبل أن يسجل الأردني ياسين البخيت هدف التأمين في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، وانتهت به المباراة.

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