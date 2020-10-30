الامارات | النصر يبحث عن فوزه الثاني في كأس اليد

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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يبحث عن فوزه الثاني في كأس اليد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستكمل في الخامسة، عصر اليوم، الجولة الثانية لمسابقة «كأس الإمارات» لكرة اليد، بلقاء وحيد يجمع دبا الحصن مع النصر ضمن المجموعة الثانية، وتقام غداً في التوقيت ذاته بقية مباريات الجولة، بمباراتين لحساب المجموعة الأولى، فيلتقي بني ياس مع العين على صالة نادي الجزيرة، والوحدة مع الجزيرة على صالة بني ياس، فيما يسدل الستار على الجولة بلقاء وحيد بالمجموعة الثالثة يجمع الوصل مع مليحة على صالة شباب الأهلي.
ويطلب دبا الحصن تعويض خسارته، السبت الماضي، أمام الشارقة في الجولة الافتتاحية بواقع «21-36»، فيما يسعى العميد لنقطته السادسة وحصد انتصاره الثاني على التوالي عقب فوزه في جولة الافتتاح على الظفرة بنتيجة «29-19»، ما يضمن للنصر مواصلة مطاردة الشارقة المتصدر الذي نجح الثلاثاء الماضي في افتتاح الجولة في حصد انتصار مستحق على الظفرة «37-16».
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