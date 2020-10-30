الامارات | نجم الشارقة كايو سعيد بالجو العائلي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الشارقة كايو سعيد بالجو العائلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الشارقة، البرازيلي كايو، لـ«الإمارات اليوم»، أنه رغم أن هناك الكثير من الأماكن في الإمارات التي يحب زيارتها، لكنه حالياً يفضل البقاء مع عائلته في البيت، وعدم الخروج إلا للضرورة أو للتدريب أو المباريات مع فريقه، وذلك بسبب ظروف «كوفيد-19».

وبشأن الهوايات الأخرى التي يمارسها في وقت الفراغ بخلاف كرة القدم، قال إنه يعشق كرة السلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news