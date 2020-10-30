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الامارات | نجم الشارقة كايو سعيد بالجو العائلي

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الشارقة كايو سعيد بالجو العائلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الشارقة، البرازيلي كايو، لـ«الإمارات اليوم»، أنه رغم أن هناك الكثير من الأماكن في الإمارات التي يحب زيارتها، لكنه حالياً يفضل البقاء مع عائلته في البيت، وعدم الخروج إلا للضرورة أو للتدريب أو المباريات مع فريقه، وذلك بسبب ظروف «كوفيد-19».

وبشأن الهوايات الأخرى التي يمارسها في وقت الفراغ بخلاف كرة القدم، قال إنه يعشق كرة السلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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