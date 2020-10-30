الامارات | نادي الشارقة يطرح قمصان الفريق الأول للبيع

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة يطرح قمصان الفريق الأول للبيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بنادي الشارقة الرياضي، عن طرحها الزي الرسمي للفريق الأول للموسم الجديد 2020 - 2021، الأساسي والاحتياطي (الأبيض والأحمر)، وسيتوافر بمتجر النادي في منطقة سمنان، إضافة إلى ملابس ومنتجات شركة «أديداس» الخاصة بالنادي.

من جانب آخر، أعلنت إدارة الاستثمار عن قرب انتهاء العمل في أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بمتجر النادي باستاد خالد بن محمد في الحزانة، لافتتاحه بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة.

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