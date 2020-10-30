شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: اتحاد الكرة يرفض حضور جماهير الأهلي لاحتفالية الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن اتحاد الكرة المصري أبلغ مسؤولي النادي الأهلي بصعوبة تواجد جماهير في احتفالية النادي بالفوز بدرع الدوري، والتي ستقام علي هامش مباراة الفريق أمام طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في ختام الدوري الممتاز.

وأشار ياسين عبر برنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار أن مسؤولي الاهلي كانوا يرغبوا في اقامة احتفالية بحضور الجماهير عن طريق خاصية اللايف ستريمينج، أسوة بما يحدث في الدوريات الاوروبية، لكن اتحاد الكرة رفض تلك الفكرة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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