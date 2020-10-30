شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فاعليات تدريب مبادرة لا للتحرش بمراكز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ مبادرة «لا للتحرش لا للبلطجة» للشباب والفتيات بالتعاون مع الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج وصندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA» بمركزى شباب ( دسوق _ قبريط ) تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ .

قرر الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ تخصيص يومين من كل أسبوع للفتيات لممارسة الرياضة بصالات الچيم بمراكز الشباب خاصة التي تتوافر بها الصالات الرياضية المجهزة وذلك بعد ما لمس تفاعل الفتيات مع المبادرة واحتياجهم لمكان آمن مجهز لتدريبهم على المهارات الرياضية كما أكد على تكرار تنفيذ المبادرة بمراكز شباب المحافظة واستغلال قدرات المدربين في تدريب الفتيات والسيدات .

وقد أناب عبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية لحضور حفل الختام بمركز شباب دسوق وذلك لحضوره بأعمال انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب، وفى كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل المديرية، أكد محروس أنه كان يراهن على وعى فتيات وبنات كفر الشيخ وتفاعلهم مع المدربين الذين بدورهم استطاعوا كسر حاجز الخجل والخوف من الدفاع عن أنفسهم من خلال اكتساب مهارات الدفاع عن النفس بتدريبات عمليه، واستطرد مؤكدا أن ظاهرة التحرش أمر يرفضه المجتمع المصرى وتحرمه تعاليم الأديان السماوية وتجرمه القوانين المصرية وتنبذه كافة التقاليد والأعراف والأخلاقيات وتعارضه مع قيم المجتمع المصرى وتقاليده وأعرافه .

منحت الفتيات المشاركات اليوم شهادات تكريم حضور التدريب في حفل جمع المشاركات من مركزي شباب دسوق وقبريط تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ومنال جمال مدير الإدارة العامة للمشروعات وتدريب الشباب، تابع التنفيذ منسق تدريب أندية السكان ياسر شلبي .

عقدت الدورة التدريبية لمدة خمسة أيام وستكون عبارة عن تدريبات مكثفة للفتيات لعدد 20 متدربة بالدورة التدريبية الواحدة بواقع 4 ساعات يوميا على فترتين تدريبيتين يتخللها ساعة استراحة. منحت الفتيات محاضرة نظرية عن التحرش في اليوم الأول من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان ومقدمة معرفية عن الدفاع عن النفس ونقاط القوة والضعف في الجسم وتدريبات عملية رياضية لاكتساب المهارات الخاصة بالدفاع عن النفس .

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