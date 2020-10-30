شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بابل يكشف سبب تراجع الزمالك وتفضيل الانتقال للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجع حازم فتوح وكيل أعمال اللاعب الأنجولي آري بابل، عدم اتمام تعاقده مع نادي الزمالك إلي ظهوره الاعلامي مع أحد البرامج.

وقال فتوح في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "الزمالك تراجع عن تفيعل التعاقد مع اري بابل بسبب ظهوره التلفزويني، وعقب تراجع الزمالك عن تفعيل العقد، عرضنا اللاعب على الفرنسي باتريس كارتيرون الذي طلب التعاقد مع بابل عقب توليه مسؤولية التعاون السعودي".

وأوضح فتوح أن ظروف السفر بسبب فيروس كورونا وتأخر اللاعب في الخوضع للكشف الطبي، تسبب في تراجع التعاون عن التعاقد مع اللاعب.

وقال فتوح: "اللاعب أنهي اتفاقه مع الاسماعيلي، وسيصل الي القاهرة الأسبوع المقبل من أجل توقيع الكشف الطبي، ورفض الانتظار حتي يناير المقبل، من أجل تفعيل تعاقده مع التعاون السعودي، رغبة منه في المشاركة أساسيًا للحفاظ علي فرص تواجده مع المنتخب الأنجولي".



وأوضح فتوح أن مدة عقد اللاعب مع الدراويش سنة واحدة تجدد لسنة أخر بموافقة مسؤولي الاسماعيلي.