شكرا لقرائتكم خبر عن هيما: ذهبنا لمواجهة الرجاء فى البطولة العربية بالتاكسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن خسارته أمام الرجاء المغربي فى البطولة العربية عندما كان يرتدي القميص الأبيض هى الأسوء على الإطلاق خلال مسيرته الكروية.

وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "مباراة الزمالك والرجاء فى البطولة العربية لها أحدث غريبة للغاية، وذهبنا إلى الملعب من خلال التاكسي والأتوبيس لم يحضر حينذاك، وكل الظروف كانت ضدنا".

وأضاف: "ذهبنا إلى ملعب المباراة فى توقيت متأخر، وكل الأمور كانت غيرة مستقرة مطلقًا من الناحية الإدارية بسبب تعاقب مجالس الإدارات، ولعبنا بشكل سييء للغاية".