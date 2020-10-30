شكرا لقرائتكم خبر عن هيما: الزمالك يعيش أفضل عصوره مع مرتضي منصور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن الأندية الكبيرة تتأثر بالأزمات التى تحيط بها، موضحًا بأن الفريق الأبيض سيتأثر فى البطولة الأفريقية بسبب ما يحدث خلال الوقت الحالي.
وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "أى لاعب يريد الاستقرار الإداري، ومرتضي منصور أعاد هيبة الزمالك وحقق نجاحات تحسب له خلال السنوات الماضية، وحصد العديد من البطولات وتعاقد مع لاعبين كبار للغاية".
وأضاف: "الزمالك يعيش أفضل فترات حياته على الإطلاق من الاستقرار الإداري، ولكن لا يجب أن تحدث هذه الأزمات فى الوقت الحالي، والأبيض يعيش أفضل عصوره مع مرتضي منصور وأصبح ندًا للنادي الأهلي".
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