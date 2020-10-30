شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر: نجاح الزمالك فى وجود اللاعب البديل.. وأتمني إحتراف مصطفي محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض، يقوم بعمل جيد خلال الفترة الحالية مع القلعة البيضاء.

وقال جعفر فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "نجاح فريق الزمالك فى وجود اللاعب البديل فى كل مركز، عندما يتعرض أى لاعب للإصابة تجد البديل الجاهز على الفور ويقوم بعمل مميز مثلما حدث فى إصابة محمود علاء ومحمد عبدالشافي وحازم إمام".

وعن إحتراف مصطفي محمد: "عقب بطولة أفريقيا أتمني تحقيق حلم إحترافه فى فترة الانتقالات الشتوية والنادي لن يقصر معه على الإطلاق وهو فى سن مناسب للغاية للإحتراف".