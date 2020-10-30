شكرا لقرائتكم عمرو أنور : موسيماني لم يطلب توحيد طريقة لعب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو أنور مدرب فريق الشباب بالأهلي عن دوره مع فريق الشباب بالقلعة الحمراء، موضحا: "أتعامل مع لاعبي فريق الشباب أنهم لاعبي الفريق الأول وليس ناشئين وهي نقطة مهمة أن توصل للاعبين أنه أصبح قريب من الفريق الأول".

قال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "ارتباطي بالفريق الأول كان مع سيد عبد الحفيظ وليس مع فايلر قبل رحيله وكنت أنقل له الصورة والحالة التي وصل إليها الفريق وعندما كان يطلب لاعبين كنت أرح له بعض الأسماء ولكن التواصل بشكل مباشر مع فايلر".

تابع: "أوقات كان يتواجد ديفيد سيزا وميسيل ياناكون لمتابعة مباريات فريق الشباب بالأهلي وكانت خطوة مهمة أشعرت اللاعبين بقرب تصعيدهم للفريق الأول"، مشيرا: "المدرب يطلب مراكز ونحن نرشح اللاعبين على ضوء أدائهم ومستوياتهم في فريق الشباب".

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أردف: موسيماني لم يطلب توحيد طريقة اللعب بين الفريق الأول وفريق الشباب ولكن بشكل أتوماتيك نلعب بهذه الطريقة ووعد أنه سيكون متواجد في المباريات الرسمية لمتابعة لاعبي فريق الشباب".

أشار: "أبلغت موسيماني بأن أحمد عبد القادر حمدي لاعب مميز ويجب أن تمنحه الفرصة وتتابعه داخل الملعب ولديه إمكانيات عالية وسيكون إضافة قوية للأهلي وأخطرته بأنه عائد من رحلة احترافية في التشيك، مضيفا: "محمد فخري متوسم أن يكون لاعب كبير في المستقبل القريب".