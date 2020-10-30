شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: الزمالك يعيش أفضل عصوره مع مرتضي منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن الأندية الكبيرة تتأثر بالأزمات التى تحيط بها، موضحًا بأن الفريق الأبيض سيتأثر فى البطولة الأفريقية بسبب ما يحدث خلال الوقت الحالي.

وقال هيما فى تصريحات تلفزيونية:" أى لاعب يريد الاستقرار الإداري، ومرتضي منصور أعاد هيبة الزمالك وحقق نجاحات تحسب له خلال السنوات الماضية، وحصد العديد من البطولات وتعاقد مع لاعبين كبار للغاية".

وأضاف: "الزمالك يعيش أفضل فترات حياته على الإطلاق من الاستقرار الإداري، ولكن لا يجب أن تحدث هذه الأزمات فى الوقت الحالي، والأبيض يعيش أفضل عصوره مع مرتضي منصور وأصبح ندًا للنادي الأهلي".

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أشار نجم الأهلي والزمالك الأسبق،إلى أن خسارته أمام الرجاء المغربي فى البطولة العربية عندما كان يرتدي القميص الأبيض هى الأسوء على الإطلاق خلال مسيرته الكروية.

تابع: "مباراة الزمالك والرجاء فى البطولة العربية لها أحدث غريبة للغاية، وذهبنا إلى الملعب من خلال التاكسي والأتوبيس لم يحضر حينذاك، وكل الظروف كانت ضدنا".

وواصل: "ذهبنا إلى ملعب المباراة فى توقيت متأخر، وكل الأمور كانت غيرة مستقرة مطلقًا من الناحية الإدارية بسبب تعاقب مجالس الإدارات، ولعبنا بشكل سييء للغاية".