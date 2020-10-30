شكرا لقرائتكم وكيل بابل يكشف سر تراجع الزمالك عن اتمام التعاقد مع اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجع حازم فتوح وكيل أعمال اللاعب الأنجولي آري بابل، عدم اتمام تعاقده مع نادي الزمالك إلي ظهوره الاعلامي مع أحد البرامج مضيفا:" الزمالك تراجع عن تفيعل التعاقد مع اري بابل بسبب ظهوره التلفزويوني".

وتابع :"عقب تراجع الزمالك عن تفعيل العقد، عرضنا اللاعب على الفرنسي باتريس كارتيرون الذي طلب التعاقد مع بابل عقب توليه مسؤولية التعاون السعودي وظروف السفر بسبب كورونا وتأخر اللاعب في الخضوع للكشف الطبي تسبب في تراجع التعاون عن الصفقة".

كشف وكيل أعمال اللاعب الانجولي أري بابل، عن سر تفضيل اللعب الانتقال للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات المقبلة متابعا :" اللاعب أنهي اتفاقه مع الاسماعيلي، وسيصل الي القاهرة الأسبوع المقبل من أجل توقيع الكشف الطبي".

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وتابع: "اللاعب رفض الانتظار حتي يناير المقبل، من أجل تفعيل تعاقده مع التعاون السعودي، رغبة منه في المشاركة أساسيًا للحفاظ علي فرص تواجده مع المنتخب الأنجولي".

وأوضح فتوح أن مدة عقد اللاعب مع الدراويش سنة واحدة تجدد لسنة أخر بموافقة مسؤولي الاسماعيلي.