شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: قرار الكاف ليس فى صالح القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن تأجيل لقاء الرجاء المغربي ليس فى صالح القلعة البيضاء على الإطلاق، مشددًا على أن ما يحدث لا يليق بالاتحاد الأفريقي.

وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية من المفترض أن يعطي الاتحاد الأفريقي درسًا للجميع فى الانضباط والالتزام بالمواعيد لأن ما يحدث ليس ما يقنع على الإطلاق، الزمالك يستعد للمباراة ومن ثم يحدث تأجيل قبل الموعد بيومين فقط".

وأضاف: "لو كان فريق مصري طلب التأجيل أعتقد أن الاتحاد الأفريقي لن يوافق، وقرار التأجيل ليس فى صالح القطبين".

أكد نجم الزمالك السابق، أنه يجب على أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تهدئة الموقف بين جماهير القطبين خلال الفترة الحالية مواصلا:" يجب أن نظهر بشكل متحضر أمام العالم خلال الفترة المقبلة، وعلينا التهدئة بين الجماهير حال وصول الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا، فنحن أمامنا مهام سياسية".

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وأكمل: "علينا أن لا نضع ضغوط على الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، ويجب التهدئة لأنها فى النهاية رياضة وليس أكثر".

أكد فاروق جعفرأن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض، يقوم بعمل جيد خلال الفترة الحالية مع القلعة البيضاء.

أردف"نجاح فريق الزمالك فى وجود اللاعب البديل فى كل مركز، عندما يتعرض أى لاعب للإصابة تجد البديل الجاهز على الفور ويقوم بعمل مميز مثلما حدث فى إصابة محمود علاء ومحمد عبدالشافي وحازم إمام".

وعن إحتراف مصطفي محمد: "عقب بطولة أفريقيا أتمني تحقيق حلم إحترافه فى فترة الانتقالات الشتوية والنادي لن يقصر معه على الإطلاق وهو فى سن مناسب للغاية للإحتراف".